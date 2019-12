Roberto Gemmi: “Stiamo lavorando per rinforzare questa squadra. Possiamo fare tutti di più”

ASCOLI – Il Ds del Pisa Roberto Gemmi analizza a fine gara la sconfitta dei nerazzurri contro l’Ascoli al “Del Duca”.

di Maurizio Ficeli

“C’è molta amarezza perché era una gara equilibrata risolta poi da un episodio favorevole ai bianconeri, però malgrado ciò abbiamo fatto una buona prestazione, ma se non si vince e non si pareggia bisogna riflettere e tutti quanti possiamo dare un po’ di più. Delle assenze non mi interessa perché si rischia di dare un alibi a chi è sceso in campo”.

Gemmi prosegue:”Manca qualcosa e tutti io compreso dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto. Il nostro obiettivo unico dev’essere quello di fare più punti possibili e tenendo gli orecchi bassi e avendo tanta umiltà. Dobbiamo preparare una partita per far punti contro il Frosinone. Fabbro e Minesso hanno fatto una buona partita, ma non è bastato”.

Riguardo al mercato di gennaio ” Asencio, sicuramente sarà sul mercato. Stiamo lavorando già da un po’ e qualcosa faremo sicuramente. Spero di farlo velocemente e di potare giocatori forti per migliorare questa squadra. Richieste per i nostri giocatori? Sì è vero ci sono state, ma non è la priorità adesso. Adesso dobbiamo cercare di rinforzare questa squadra, il mio intento è quello di fare qualcosa prima della trasferta di Benevento” .