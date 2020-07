Roberto Venturato: “Partita equilibrata, potevamo andare in vantaggio nel primo tempo”

PISA – Il tecnico dei veneti Roberto Venturato che analizza a caldo la sconfitta subita dalla propria squadra ad opera del Pisa.

di Maurizio Ficeli



“Penso che sia stata una partita equilibrata, dove potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi c’è stata quell’ingenuita che ha provocato il rigore e la partita è cambiata. Il Pisa è stato bravo, noi non siamo stati incisivi. Ora dobbiamo guardare avanti cercando di interpretare nel modo giusto le prossime gare“.

“Non ho visto un Cittadella contratto, ho visto una squadra che ha giocato a calcio per tutti i 90 minuti, non è stato incisivo negli ultimi 20 metri, Una gara dove l’episodio del calcio di rigore ha portato la partita a favore del Pisa, ma noi abbiamo continuato a giocare e cercare di sviluppare quello che è il nostro modo di interpretare il calcio e lo abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo guardare le cose positive di questa partita andando avanti. Il Pisa è una squadra tosta combattiva che ha un certo atteggiamento ed anche oggi lo ha dimostrato anche oggi però noi non siamo stati da meno. Non voglio esprimere giudizi sul rigore, grande rispetto per le decisioni arbitrali, sicuramente potevamo essere più accorti. Il Pisa è una squadra che ha coesione e giocatori bravi e di qualità. Secondo me il pari era il risultato più corretto, abbiamo regalato il secondo gol al Pisa”.