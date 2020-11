Roberto Venturato: “Pisa squadra con giocatori validi, i risultati credo siano una questione di tempo”

PISA – Sentiamo l’analisi del tecnico dei veneti Roberto Venturato, chiaramente soddisfatto del roboante successo del Cittadella all’Arena.

di Maurizio Ficeli



“Credo che abbiamo lavorato bene in questo periodo, sicuramente venivamo da un momento in cui qualche prestazione la abbiamo sbagliata, tipo a Pescara, però per il resto, sia con il Monza, dove abbiamo perso, sia nella partita con l’Empoli sia in quella con lo Spezia in Coppa Italia che abbiamo perso, credo che dovevamo fare qualcosa di più a livello di risultato, almeno lo meritavamo sia per la prestazione e per quello che facciamo in campo, oggi sicuramente abbiamo fatto una prestazione molto importante, dobbiamo saperla guardare bene questa prestazione perché abbiamo giocato contro una squadra il Pisa, che io ritengo molto forte“.

“Abbiamo saputo aggredire nei momenti giusti muovendo la palla, sapendo attaccare quegli spazi e mettendo in difficoltà il Pisa, l’espulsione di Benedetti è stata sicuramente un movimento sul quale lavoriamo e crediamo di mettere in difficoltà gli avversari, credo che sia stata una prestazione importante che ci deve dare consapevolezza ed un bel sorriso per la giornata di oggi. Vita è un giocatore tecnico che sa attaccare bene gli spazi, ha gamba, tecnico, bisogna fargli i complimenti. Gargiulo ha acquisito consapevolezza nei suoi mezzi, ha spessore e capacità di inserirsi e trovare la porta. Penso davvero che il Pisa sia una squadra di spessore, che ha giocatori bravi con una identità di gioco, mi è piaciuta lo scorso anno ed anche questo anno, quindi credo sia solo questione di tempo“.