Il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano è in rampa di lancio

VICOPISANO – Sabato 30 giugno le vie del borgo medievale fortificato dal Brunelleschi a Vicopisano risuoneranno per la quinta volta a ritmo di rock.

Dalle 18 fino a tarda notte, Vicopisano ospiterà tre palchi preserali (Via del Boschetto, Piazza Gattai, Torre dell’Orologio) e un palco centrale (Piazza Cavalca), con tanta musica originale.

Non mancheranno birra artigianale, street food e un’area dedicata alla vendita di gadget e dischi.

A poco meno di un mese dal festival musicale di Vicopisano, ecco la lineup e il volantino ufficiale dell’attesissima edizione 2018.

LINEUP ROCCA’N’ROLL FESTIVAL 2018

PALCHI PRESERALI (ore 18-20)

Via del Boschetto (in collaborazione con La Clinica Dischi): I Pixel e Guys in Jeopardy

Piazza Gattai: All Broken 29 e Top Secret

Torre dell’Orologio: Major Tom e Lorenzo Niccolini

PALCO CENTRALE (dalle 20 in poi)

Piazza Cavalca: Piqued Jacks, Rhit Acoustic Duo), VAT VAT VAT

Dalle 18.30 fino a notte, musica live, street food, birra artigianale, dischi, gadget e dj set.