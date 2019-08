Rolando, è duello Pisa – Entella. Intanto Buschiazzo si accasa a Siena

PISA – Prosegue il mercato del Pisa fra entrate conferme e possibili uscite che si susseguono di ora in ora e di giorno in giorno. E fra i diversi “rumors” di mercato ne rimbalza uno dalla Liguria e riguarda il possibile interesse della società nerazzurra per Gabriele Rolando.

di Maurizio Ficeli

Difensore classe 1995, genovese di scuola Sampdoria, società alla quale appartiene e dove ha fatto rientro dopo una esperienza nel Carpi, sarebbe entrato nelle mire di Pisa ed Entella con la società di Chiavari in leggero vantaggio. Non resta che aspettare l’eventuale evolversi di tale trattativa.

Intanto dando uno sguardo agli ex dal passato recente Fabrizio Buschiazzo si è accasato (contratto triennale) a Siena.