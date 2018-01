Romeo e Giulietta in esclusiva al Cinema Lanteri a Pisa

PISA – Torna al cinema la grande danza direttamente dal Bolshoi: il 2018 si apre con il debutto sul palco moscovita del Romeo e Giulietta di Alexei Ratmansky sul grande schermo solo domenica 21 gennaio ore 16 a Pisa in esclusiva al Cinema Lanteri di Via S. Michele degli Scalzi

Il coreografo ed ex direttore artistico del Bolshoi Ballet rilegge il dramma shakespeariano portando in scena una narrazione contemporanea che celebra il tragico e infelice amore dei due giovani di Verona.

Grazie al brillante adattamento delle musiche romantiche e trascinanti di Prokofiev, Ratmansky infonde nuova linfa alla storia degli amanti più famosi della letteratura come nessun altro coreografo ha saputo fare.

Questa straordinaria produzione verrà mostrata per la prima volta al Bolshoi e, in una versione adattata per il grande schermo, nelle sale italiane domenica 21 gennaio alle ore 16, distribuita da QMI per Stardust Classic.

Basato sul dramma di Shakespeare, Romeo e Giulietta è uno dei balletti più popolari al mondo. Originariamente commissionato dal Balletto Kirov di Leningrado nel 1934, Romeo e Giulietta di Prokofiev non fu messo in scena prima del 1940 al Teatro Kirov e solo nel 1946 al Bolshoi. Oggi questo balletto è considerato l’opera più preziosa di Prokofiev per l’ispirazione melodica, la grande varietà dei ritmi e personaggi principali memorabili.

