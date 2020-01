Rotatoria Darsena Pisana, quasi ultimati i lavori

PISA – A partire da martedì 7 gennaio e fino al termine dei lavori, previsto sabato 11 gennaio, sono in corso i lavori di asfaltatura per il completamento delle opere stradali della nuova rotatoria tra via Aurelia e via Darsena in zona Porta a Mare.

“I lavori di realizzazione della rotatoria – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – erano iniziati lo scorso 23 settembre e si concluderanno sabato per la parte stradale. Le opere a verde a corredo della rotatoria saranno realizzate nei prossimi mesi, per completare l’intervento e riqualificare uno dei principali accessi stradali alla città. La rotatoria fa parte del progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia, con la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti. Questa della Darsena è la quinta rotatoria realizzata, dopo quelle dell’Ikea, di via di del Gargalone, della Via della Fossa Ducaria e di via Andrea Pisano. Il progetto si completerà con la realizzazione dell’ultima rotatoria, quella del Viale delle Cascine, cantiere che partirà nel corso del 2020”.

I lavori iniziati martedì 7 gennaio si svolgeranno in due fasi e prevedono alcune modifiche alla viabilità nella fascia oraria 10 – 16.30: nella prima fase con l’asfaltatura della parte a sud della rotatoria, sarà applicato il restringimento di carreggiata e senso unico di marcia in direzione Livorno – Viareggio; per la corrente di traffico proveniente da Pisa direzione Livorno obbligo di svolta a destra verso via Darsena per raggiungere di nuovo la Via Aurelia presso zona Ikea e divieto di svolta a sinistra sull’anello della rotatoria in direzione Livorno; obbligo a sinistra in uscita da via Darsena verso l’Aurelia seguendo l’anello della rotatoria. Nella seconda fase di asfaltatura della parte a nord della rotatoria, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri a terra muniti di paletta e casacca ad alta visibilità.

A causa dei restringimenti di carreggiata e dei sensi unici alternati, è possibile che si creino rallentamenti sia in entrata che in uscita della superstrada Fi-Pi-Li, all’uscita Darsena Pisana, ma a fine lavori, a partire da sabato 11 gennaio, la circolazione veicolare sarà ripristinata regolarmente.