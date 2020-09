Rotatoria fra Via Aurelia e Viale delle Cascine. Da lunedì si viaggia su una corsia

PISA – Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria stradale sull’Aurelia, all’incrocio con il viale delle Cascine.

Si tratta dell’ultima rotatoria di un progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia, che ha visto la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti.

Dopo i lavori propedeutici sulla linea di gas metano e l’allestimento del cantiere, da lunedì 28 settembre prende il via la costruzione della nuova rotatoria. Da quel giorno (fino a fine novembre) sarà ristretta la carreggiata in prossimità dell’incrocio tra via Aurelia e via delle Cascine, e istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, con divieto di sorpasso. Durante una seconda fase della lavorazione, sarà apposta segnaletica di obbligo a destra e a sinistra su viale delle Cascine lato San Rossore per la direttrice da ovest a est ed obbligo di andare dritto e a destra su via Aurelia per la direttrice da nord a sud.

La rotatoria, che avrà un diametro esterno di 39 metri, doppia attestazione in entrata su tutti e 4 i rami, corsia nell’anello di 9 metri, fascia pavimentata di 1 metro delimitata da cordolo che, in caso di necessità può essere sormontato da un mezzo pesante, avrà nel centro un’aiuola di diametro 17 metri, arredata a verde nella zona nord e sud, come da indicazioni prescritte dalla Sovrintendenza per la tutela del viale delle Cascine, che è un bene vincolato. Sempre per rispondere alle indicazioni di tutela del viale che porta a San Rossore, la rotatoria sarà allineata con le alberature e la viabilità storica del viale. Saranno inoltre realizzati attraversamenti ciclopedonali sui lati sud, est e ovest, e pedonale sul lato nord, oltre all’impianto semaforico a chiamata, con isola salvagente centrale, a servizio degli attraversamenti dell’Aurelia.

Oltre alla realizzazione della rotatoria, l’intervento prevede anche la creazione della pista ciclopedonale che va dalla rotatoria lungo tutto il tratto del viale delle Cascine fino al sottopasso veicolare lato città. Per realizzare questa infrastruttura ciclabile è prevista la revisione della sezione stradale di quel tratto del viale delle Cascine, la rimodulazione della larghezza delle corsie secondo il codice della strada, la rimozione dell’aiuola e la ricostruzione di una nuova aiuola alberata tra il percorso ciclopedonale e le corsie veicolari. Infine è prevista la realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti da isola centrale salvagente, uno all’altezza del camping e l’altro in prossimità della rotatoria. Contestualmente viene realizzata anche la corsia per la svolta a sinistra, che fungerà da ulteriore protezione all’attraversamento pedonale.

Il progetto prevede infine anche un successivo intervento di riqualificazione paesaggistica del viale delle Cascine, con il rinnovo di quelle alberature che risultano morte o malate, così come accertato da Arpat nel caso dei platani. Gli alberi saranno sostituiti da piante ad alto fusto di tipo bagolari, adeguati alla storicità del viale. Sarà effettuata anche un’operazione di ricucitura unitaria delle aiuole verdi e di ricomposizione dei filari di alberi su entrambi i bordi stradali. Al centro della rotatoria, nell’area verde, saranno messi a dimora quattro platani in modo da creare un asse prospettico con le alberature del viale delle Cascine. L’importo complessivo dell’investimento è di circa 590 mila euro, finanziato per il 35% dal Comune e per il 65% dalla Regione Toscana.

Quella del viale delle Cascine è la sesta rotatoria realizzate per rendere più fluido il traffico sulla via Aurelia, dopo quella della Darsena, quella dell’Ikea, di via di del Gargalone, della via della Fossa Ducaria e di via Andrea Pisano.