Rotonda provvisoria a San Piero a Grado. Venerdì 26 gennaio incontro in Comune

PISA – Venerdì 26 gennaio alle 11 nuova seduta della Prima Commissione di controllo e garanzia del Consiglio Comunale sulla vicenda della Rotonda di San Piero a Grado.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli e i tecnici comunali Fabio Daole e Dario Franchini.

Dopo l’ ennesimo incidente stradale di alcune settimane fa la Commissione Comunale, dopo un nuovo sopralluogo, aveva proposto (per iniziativa del consigliere Giovanni Garzella (Pisa è) e subito accolta da tutti gli altri membri presenti) all’Amministrazione Comunale di fare, in attesa dei lavori definitivi, almeno una rotonda provvisoria a tutela della sicurezza e in prospettiva anche della futura stagione estiva.

Una proposta che non aveva però trovato il consenso necessario mentre emergeva da una lettera inviata dalla Prefettura alla Presidente di questa Commissione, la consigliera Mirella Bronzini (Fi-Pdl) il profondo stallo del progetto di una nuova rotonda perché sembrerebbe arenato presso il Provveditorato delle Opere pubbliche.