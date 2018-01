Roulotte distrutta dalle fiamme in Via Aldrovandi

PISA – Alle ore 15.30 circa personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta con auto-pompa serbatoio ed autobotte in via Ulisse Aldrovandi nella zona industriale in Località Ospedaletto, per un incendio che ha interessato una roulotte all’interno dell’area dove sorgeva una ditta di idraulica e sanitari.

La roulotte si trovava all’esterno del capannone ed è andata completamente distrutta; tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

Sul posto personale della Polizia di Stato.Non ci sono stati danni a persone né alle strutture.

La squadra del Comando di Pisa è rientrata in sede alle ore 18.30.