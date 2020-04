Round Table 57 e la Croce Rossa di Pisa lanciano una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di buoni pasto per le famiglie in difficolta.

PISA – L’obiettivo è quello di raccogliere 4000 euro, al fine di sostenere quelle famiglie che, avendo perso il proprio reddito per via dell’emergenza da Covid-19, hanno difficoltà a reperire i beni di prima necessità. “Aiutateci ad aiutare!” è il nome ed il motto di questa iniziativa benefica che, forte dell’esperienza già acquisita dalla Round Table in tema di beneficienza, ha già raccolto oltre 1400 euro in pochi giorni. La Round Table di Pisa, infatti, è presente sul territorio da oltre 20 anni e vanta una lunga serie di iniziative di successo.





Per citarne alcune, nel 2017 ha contribuito alla realizzazione di una sala cinema presso una residenza che accoglie bambini ammalati di leucemia, oltre ad aver supportato a più riprese l’associazione ARC, quest’ultima promotrice della ricerca e cura in diagnostica per immagini e radioterapia oncologica. La campagna di crowdfunding, attiva sulla piattaforma “Eppela”, permetterà l’acquisto di buoni pasto da donare tramite la Croce Rossa di Pisa, in modo tale da garantire alle persone in difficoltà la totale libertà di scelta nel momento della spesa alimentare. Per i sostenitori del progetto la Rt57 di Pisa ha pensato a delle ricompense speciali, tra cui la partecipazione ad eventi sul territorio pisano ed una soluzione ad hoc per

le aziende che decideranno di sostenere il progetto.



Per scoprire le ricompense: “Se riusciremo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati per questa campagna – commenta Stefano Tirelli, Presidente della Round Table di Pisa – il 100% del ricavato sarà devoluto all’acquisto dei buoni pasto.”

Per contribuire e per informazioni dettagliate sulla campagna: