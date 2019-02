PISA – Un 58enne è stato arrestato al Centro “I Borghi” di Navacchio dopo aver rubato cosmetici dal valore di circa 50 euro.

A bloccarlo prima un addetto alla vigilanza e poi i carabinieri della stazione di Cascina.

L’uomo accusato di furto aggravato, è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.