Il ruolo della donna nel mondo occidentale secondo Ippogrifo in “Sic Transit Gloria Mundi”

PONSACCO – Una pagina di prosa firmata dai veronesi Ippogrifo produzioni, al festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto”. Venerdì 30 agosto 2019 alle 21,30 nel giardino del Circolo La Rinascita a Ponsacco va in scena “Sic Transit Gloria Mundi”.

Con Chiara Mascalzoni, scritto e diretto da Alberto Rizzi. Le luci e suono sono di Manuel Garzetta. Organizzazione di Barbara Baldo.

Un monologo irriverente che racconta il ruolo della donna nel mondo occidentale attraverso la storia femminile nella chiesa cattolica con l’immaginaria e possibile, per quanto improbabile, elezione di una donna al soglio di Pietro.

Serata a cura del Circolo Arci La rinascita dove alle 20,00 è in programma la cena. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: un pomeriggio nella tenuta di Camugliano.

Con un linguaggio semplice e una regia accattivante e originale, lo spettacolo conquista i favori indiscussi della critica e l’affetto incondizionato del pubblico. Dal 2016 ad oggi ha già vinto numerosi premi in tutta Italia (Premio Cervi 2016, Premio Endas Emilia Romagna 2016, migliore interpretazione Doit Festival 2017, L’italia Dei Visionari 2017 (Novara), Contemplazioni 2017 (Ferrara), Milano Off 2017, Teatrofficina 2018 (Milano), Selezionato New York Festival 2018, Selezionato Avignone Off 2018).

Ippogrifo Produzioni è un centro di produzione veronese di teatro e cinema composta da professionisti delle arti. Alberto Rizzi è regista, drammaturgo e attore veronese, diplomato in regia cinematografica a Milano e fondatore di Ippogrifo nel 2002. Dal 2008 collabora con Chiara Mascalzoni, altra anima di Ippogrifo e prima attrice degli spettacoli firmati da Rizzi. Barbara Baldo entra nell’organico di Ippogrifo come organizzatrice nel 2011.

Istruzioni per un buon uso di Utopia – Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi. E’ possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Ormai immancabile, con l’estate ritorna il festival Utopia del Buongusto che quest’anno compie ventidue anni e promette anche per il 2019 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventiduesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”.