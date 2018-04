Ryanair, da Pisa tre nuove rotte

PISA – Ryanair, la compagnia aerea n°1 in Italia, mercoledì 11 aprile ha annunciato che un ulteriore aeromobile sarà basato a Pisa a supporto della stagione estiva 2018.

Ryanair ha inoltre lanciato la programmazione 2018 da Pisa che include una nuova rotta estiva verso Crotone e due nuove rotte invernali verso Praga e Danzica.

La programmazione di Ryanair da Pisa per il 2018:

1 ulteriore aeromobile basato a supporto della stagione estiva

1 nuova rotta per l’estate 2018: Crotone (3 voli a settimana)

2 nuove rotte per l’inverno 2018/2019: Praga (3 voli a settimana) e Danzica (2 voli a settimana)

Più voli su 14 rotte: Alghero, Bruxelles C., Cagliari, Catania, Cefalonia, Chania, Corfù, Francoforte M., Ibiza, Londra Stansted, Malta, Palermo, Rodi, Siviglia

48 rotte in totale

3,3 milioni di clienti p.a. (+3%)

2.500* posti di lavoro “in loco”

I clienti e visitatori di Pisa possono prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui:

Prezzo garantito – se si trova una tariffa più economica, sarà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di € 5

Massima puntualità – il 90% dei voli sarà in orario

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25, un bagaglio da 20 kg

Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha dichiarato:

“Siamo lieti di lanciare la programmazione 2018 di Ryanair da Pisa che include 1 nuova rotta estiva verso Crotone e due nuove rotte invernali verso Praga e Danzica. Inoltre, l’ulteriore aeromobile basato a supporto della stagione estiva consentirà l’incremento di frequenza su 14 destinazioni.

Per celebrare il lancio della programmazione 2018 di Ryanair da Pisa, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli € 14,99 per viaggiare da aprile a maggio, e prenotabili fino alla mezzanotte di sabato (14 aprile). Poiché i posti a questi fantastici prezzi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli.”

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha dichiarato:

“La programmazione 2018 di Ryanair costituisce per Toscana Aeroporti la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni. La partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo toscano. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.