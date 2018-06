Ryanair lancia la nuova rotta Pisa-Crotone

PISA – Ryanair ha lanciato d

la rotta Pisa – Crotone, operata con una frequenza di tre voli a settimana nel periodo di alta stagione da giugno ad agosto.

La programmazione di Ryanair su Pisa per l’estate 2018 offrirà:

1 nuova rotta estiva per Crotone (3 voli a settimana)

47 rotte in totale inclusi voli verso perfette destinazioni estive come Rodi, Corfù, Barcellona e Ibiza

234 voli settimanali

3,3 milioni di clienti p.a.

Clienti e visitatori italiani possono prenotare le proprie vacanze approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui:

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25, un bagaglio da 20 kg

Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

Ryanair Transfers -ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler

Massima puntualità – il 90% dei voli sarà in orario

Prezzo garantito – se si trova una tariffa più economica, sarà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di € 5

Per celebrare il suo nuovo collegamento verso Crotone, Ryanair ha messo in vendita posti sul network di Pisa a partire da soli €19,99 per viaggiare a giugno e disponibili per prenotazione fino alla mezzanotte di venerdì 8 giugno solo sul sito internet Ryanair.com.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro nuovo collegamento su Crotone che sarà operato con tre voli a settimana nel periodo di alta stagione da giugno ad agosto. Clienti e visitatori italiani possono ora scegliere fra 47 fantastiche rotte estive da/per Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, tutte con tariffe basse. Per celebrare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli €19,99 per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì 8 giugno. Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha dichiarato: “La programmazione 2018 di Ryanair costituisce per Toscana Aeroporti la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni. La partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo toscano. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.