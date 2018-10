Ryanair. Lancio della nuova rotta Pisa – Praga

PISA – Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha celebrato martedì 30 ottobre il lancio della nuova rotta invernale Pisa – Praga, che con 3 frequenze a settimana sarà operata come parte della programmazione Ryanair per l’inverno 2018/2019 da Pisa.

Tantissime le destinazioni servite da Ryanair in partenza dall’aeroporto toscano tra cui Danzica – altra novità invernale che prosegue dall’estate – Lisbona, Londra, Madrid, Marrakech, Parigi e Trapani per citarne alcune.

Clienti e visitatori toscani possono prenotare le proprie vacanze invernali approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui:

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20kg

– una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

Ryanair Transfers – ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler

Per celebrare il nuovo collegamento per Praga, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da soli €9,99 per viaggiare da Pisa fino a gennaio 2019, e disponibili per prenotazione entro la mezzanotte di giovedì 1 novembre solo sul sito Ryanair.com

“Siamo lieti di lanciare la nuova rotta da Pisa verso Praga che sarà operata da oggi come parte della programmazione invernale 2018 di Ryanair – afferma Arianna Ciarletta, Sales & Marketing Executive Italia di Ryanair – , e con una frequenza di 3 voli a settimana. Tantissime sono le destinazioni servite da Ryanair in partenza dall’aeroporto toscano tra cui Danzica – altra novità invernale che prosegue dall’estate – Lisbona, Londra, Madrid, Marrakech, Parigi e Trapani per citarne alcune. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti da Pisa a partire da soli €9,99 prenotabili entro la mezzanotte di giovedì (1° novembre) per viaggiare fino a gennaio 2019. Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha dichiarato:

“Siamo particolarmente entusiasti di inaugurare la nuova rotta invernale per Praga – Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti – una delle città più affascinanti d’Europa. Per Toscana Aeroporti è la migliore conferma di un rapporto consolidato ormai da anni con Ryanair. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.