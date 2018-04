S. Croce, incendio all’esterno di una conceria

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo a Santa Croce via 25 luglio per un incendio in piazzale esterno ad una conceria.

L’incendio interessato un contenitore metallico all’interno del quale finiscono i prodotti di scarto della lavorazione di finitura delle pelli.

L’incendio è stato prontamente estinto dai vigili del fuoco e attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

Sulla base delle dichiarazioni fornite dai proprietari con molta probabilità l’incendio è stato scaturito da alcune scintille che si sono generate nel processo di lavorazione e sono finite all’interno del contenitore con gli scarti di materiale.

I danni sono limitati ai prodotti di scarto.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Santa Croce.