Sabato 1 giugno sarà CircoFollia al Teatro Rossini, la festa-spettacolo degli allievi Antitesi

PISA – Si torna a parlare di circo contemporaneo al RoRò. Un argomento che sarà sicuramente cardine della prossima stagione teatrale ancora in cantiere, ma che sta già prendendo forma. La Scuola di Arti Circensi Antitesi sabato 1 giugno presenta, attraverso i suoi allievi, i risultati di un percorso formativo durato un anno intero e che ha portato alla realizzazione delle performance “Il circo dei bambini per i bambini” degli allievi da 6 a 18 anni che saliranno sul palco alle 16.30, mentre alle 20.30, si susseguiranno, la performance “Passengers” degli allievi adulti dei corsi intermedi e lo spettacolo “In nessun luogo”, realizzato dagli allievi adulti del corso “performing”.

L’Associazione Antitesi Teatro Circo che gestisce la Scuola omonima, nasce nel 1994 e da allora si occupa di spettacoli, corsi e laboratori di circo-teatro per adulti e bambini.

Nel 2003, l’Associazione ha creato la prima Scuola di Circo della Toscana e nel 2008, il primo Centro Educativo Circense della Toscana al fine di diffondere maggiormente l’arte circense e farne capire le molteplici potenzialità. Ogni anno al termine del periodo delle lezioni, gli allievi hanno l’opportunità di rappresentare il risultato del proprio lavoro al pubblico. Un’occasione unica e importante come conclusione di un percorso di ben otto mesi di allenamenti in cui ci si confronta con gli attrezzi, la tecnica, si sviluppano capacità fisiche, ma anche teatrali e di creazione. Un lavoro completo dunque che non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma anche e soprattutto quello artistico per giungere alla realizzazione di una vera e propria performance di circo contemporaneo.

Ma il divertimento non finisce qui! Dal 24 al 28 giugno a Pontasserchio splenderà CircoSolare, una settimana di attività con arti circensi e teatrali per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, ma anche tanti giochi e laboratori manuali, che stimoleranno creatività e collaborazione. Venerdì 28 giugno l’esperienza si concluderà con una festa-spettacolo per amici e genitori.

Le attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì e comprenderanno anche il pranzo. Un’opportunità per iniziare a vivere questo luogo anche come spazio per la formazione di nuove generazioni di pubblico in attesa di presentare tutte le iniziative della prossima stagione.