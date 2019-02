Sabato 16 febbraio al Reverse Sound Cafe’ una serata speciale “2 x 1 Party”

PISA – Sara’ una serata speciale sabato 16 febbraio al Reverse Sound Cafe’ con la serata dal titolo “2 x 1 Party” con due feste in un unica serata tutta da vivere organizzata dal locale pisano di Via Metastasio in loc. La Fontina in collaborazione con il Rev UP Night.

Si parte alle ore 20 con la cena su prenotazione che prevede posti limitati. Alle ore 22.45 il via alle danze con la grande musica Rev UP Night Revival ’70 ’80 ’90

A seguire alle ore 1.30 la “Hits in Town“, con le migliori canzoni che ci hanno fatto emozionare nel passato recente e non solo. Un viaggio unico fino ai nostri tempi.

In Consolle DVj Freddy selezionerà i migliori video musicali per far scatenare i fans più agguerriti nella notte del Reverse in collaborazione con Dj Hop.

Per maggiori info prenotazioni e prezzi 340.3090408 – 3405979508