Sabato 16 Giugno la giornata del gelato della Fondazione ANT

PISA – “Con un Gelato regali un sorriso” è la manifestazione organizzata da Fondazione ANT Italia Onlus che anche quest’anno coinvolgerà i gelatieri di Pisa e delle altre province toscane.

Sabato 16 giugno in tutta la regione si terrà infatti una vera e propria giornata del gelato, durante la quale oltre 100 gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto “Bimbi in ANT”, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. L’iniziativa, giunta allatredicesima edizione, è resa possibile graziealla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti, facilmente riconoscibili dalla locandina o consultabili sul sito www.ant.it/toscana, oltre a gustare un ottimo gelato si potrà dunque compiere un gesto di grande valore aiutando la Fondazione ANT. Come sottolineato dalla Dott.ssa Pellegrini, medico responsabile dell’équipe sanitaria ANT della Toscana: “Nel 2017 la giornata del gelato ha portato alla Fondazione oltre 6.000 euro pari ad 200 giornate di assistenza domiciliare gratuita e siamo fiduciosi di poter raccogliere anche quest’anno i fondi necessari per continuare e ampliare il nostro intervento sul territorio. La sinergia fra i gelatieri, le associazioni di categoria e la nostra Fondazione ci permette di far conoscere sempre di più il grande lavoro che gli operatori sanitari ANT svolgono ogni giorno, non solo per gli adulti ma anche per i pazienti più piccoli”.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.