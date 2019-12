Sabato 21 dicembre JOyeux Noël alla Stazione Leopolda di Pisa a favore della piccola Jo

PISA – JOyeux Noël: è questo il titolo del concerto evento di Natale di sabato 21 Dicembre alle ore 21.15 che vede la città di Pisa e la sua Stazione Leopolda protagoniste ancora una volta nel voler aiutare la piccola JO , bambina affetta da una rara patologia chiamata “emimelia bilaterale tibiale” a volare in Florida nel mese di Marzo 2020 per poter realizzare il suo sogno, quello di camminare sulle proprie gambe dopo una serie di interventi chirurgici che in Italia ancora non è possibile effettuare.

Il concerto parte da un idea della madre di Jo ed è fortemente voluto da un gruppo di artisti tra cui il Maestro Carlo Bernini (da 34 anni direttore Artistico e di Orchestra di Andrea Bocelli) la cantante Deborah che oltre a cantare, riveste anche il ruolo di direttore artistico di questo concerto, il Maestro Rita Bacchelli che dirigerà il proprio ensemble alternandosi al Maestro Bernini, Il Tenore Veneziano Luca Minnelli, Il soprano Arianna Rondina, i ballerini Aldo Ripanucci e Chiara Turchi, la Famiglia Danzante e la pole dancer Giada Carlotta, con la preziosa collaborazione di Kinzika Group, associazione Pisana che ha sposato da tempo la causa di Jo contribuendo all’organizzazione di una serie di spettacoli di beneficenza si terrà appunto in una location molto particolare, la stazione Leopolda.

L’ingresso è libero a tutti ma prevede una donazione minima di 5 euro all’ingresso ed il ricavato della serata, sarà devoluto totalmente a Jo. Un piccolo gesto per una dolcissima bambina che darà accesso ad un grande concerto classico – pop, fatto da generi musicali e vocali diversi, che unisce il canto al ballo con un minuzioso studio coreografico completato da giochi di luce e scenografie. Insomma uno spettacolo paragonabile ad un piccolo mosaico animato da emozioni e cultura con un finale dedicato al Natale, un Natale speciale quello di Jo.