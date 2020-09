PISA – Walking Vecchiano 2020 propone un fine settimana lungo i percorsi delle colline e il litorale Vecchianese.

Il 3 e 4 Ottobre sono in arrivo le “due camminate”, una in collina e l’altra al mare,un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, conoscendo zone ed ammirando panorami del nostro territorio, accompagnati da Alessandra Buscemi guida ambientale escursionistica dell’associazione NonSoloSerchio (www.nonsoloserchio.net), che come ognianno guiderà i camminanti. Il sabato pomeriggio, in giro per le colline di Filettole in un percorso naturalistico e storico sul monte. Salendo per il “Castellaccio” per poi addentrarci nel bosco ed arrivare fino la torre segata.

Quì i ragazzi del Gruppo Archeologico Vecchianese GAV offriranno cenni sugli aspetti storici e le curiosità legate a castelli e torri; potremo inoltre godere degli scorci sulla valle del Serchio, sul mare e sui monti pisani. Dopo ci avventureremo nella discesa verso il fiume, costeggiandolo lungo la valle con un’attenzione al campo Pozzi e rientro in paese.

La domenica mattina, dopo il risveglio muscolare a cura di Erica Pastori della ASDDanzaPiù di Vecchiano, partiremo per una passeggiata lungo mare con osservazioni inerenti aspetti di dinamica costiera, della macchia mediterranea e del bosco. Ogni camminante dovrà dotarsi dei dispositivi anti contagio previsti ( mascherina), da utilizzare all’occorrenza.“ Un evento, o meglio un appuntamento, che ogni anno si rinnova nel primo week end di Ottobre e molto partecipato, sia dai camminanti che dalle associazioni e circoli locali,senza il cui aiuto non sarebbe possibile un’organizzazione così accurata” commenta il Sindaco Massimiliano Angori.

“Una due giorni che abbiamo voluto fortemente anche quest’anno, dopo i lunghi mesi vissuti in lockdown, per riscoprire le nostre bellezze all’aria aperta e in comunità, nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19 anche per il momento conviviale e per i momenti che arricchiranno il tradizionale Walking Vecchiano”. “Le camminate di Ottobre, sono diventate oltre che un’occasione per scoprire parti del nostro territorio, un’occasione di ritrovarsi e stare insieme, un modo di stare nella natura in maniera sostenibile, rispettandola e godendo dei suoi benefici, camminando” spiega l’Assessora Lara Biondi”. “Un ringraziamento a tutte le associazioni che ogni Anno partecipano con l’amministrazione comunale ad organizzare l’evento mettendo a disposizione le loro competenze e risorse”.

Di seguito il programma nel dettaglio: Sabato 3 Ottobre 2020 Il MONTE DI FILETTOLE, OSSERVATORIO NATURALISTICO E STORICO SUI MONTI Pisani Dislivello massimo 150 mlLunghezza 6 Km Difficoltà media Ritrovo alle 14,30 in Piazza Allende, Filettole. Dopo l’iscrizione gratuita, ai fini assicurativi,partiremo per le colline di Filettole in un percorso naturalistico e storico sul monte. Salendo per la via di Castello per poi addentrarci nel bosco ed arrivare fino la torre segata. Quì i ragazzi del GAVci offriranno cenni sugli aspetti storici e le curiosità legate a castelli e torri. Potremo godere degli scorci sulla valle del Serchio, sul mare e sui monti pisani. Dopo ci avventureremo nella discesa verso il fiume, costeggiandolo lungo la valle con una attenzione al campo pozzi, il rientro in paese è previsto intorno alle 18,00.Alle ore 19,00 nei locali del circolo ARCI, lo scrittore Stefano Tofani presenterà il libro autografo“Fiori a Rovescio”.Seguirà cena su prenotazione, nei locali del circolo ARCI. Domenica 4 Ottobre 2020Camminata salutare a Marina di Vecchiano. Percorso pianeggiante Lunghezza 10 Km Difficoltà Bassa Ritrovo alle 8.30 in piazzale Ambrogi (Montioni) a Marina di Vecchiano per partecipare ad attività di Risveglio muscolare a cura di Erica Pastori della ASD DanzaPiù di Vecchiano.Subito dopo, partenza lungo mare con osservazioni inerenti aspetti di dinamica costiera, della macchia mediterranea e del bosco Stretching finaleSi ricorda che le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite e che entrambi gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid19. La partecipazione alle camminate è subordinata all’accettazione da parte dei camminanti, di tali norme.Per la cena, sempre per rispettare le norme imposte dall’emergenza sanitaria, è obbligatoria la prenotazione a : circoloa.bartalini@gmail.com, specificando la preferenza in caso di menù vegetariano. La cena al costo di 10 euro comprenderà antipasto misto, primo, dolce ed acqua da 500ml.Ogni camminante dovrà dotarsi dei dispositivi anti contagio previsti ( mascherina), da utilizzare all’occorrenza. “L’iniziativa” ricorda l’assessore Biondi “è promossa dal Comune di Vecchiano, con la collaborazione del circolo ARCI A. Bartalini di Filettole, UNICOOP Firenze sezione Valdiserchio-Versilia, la UISP comitato di PISA, la ANWI Associazione Nordic WalkingItalia,nordic Walking “Non solo Serchio”, le associazioni ambientaliste, culturali locali esportive, fra cui il GAE, e il GAV, l’ASD DanzaPiù.La partecipazione è gratuita. I dettagli su modi e tempi d’ iscrizione, sull’accoglienza, la gastronomia e l’ospitalità ed altre informazioni utili per trascorrere un intero fine settimana sul territorio vecchianese, sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it/turismoA breve tutto il programma di Walking Vecchiano sarà disponibile anche su www.comune.vecchiano.pi.it