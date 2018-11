Sabato il centrodestra annuncia le prossime azioni di governo a Pisa

PISA – Sabato 10 novembre alle ore 10 presso le Officine Garibaldi di Pisa, verranno illustrate le principali azioni di governo dell’attuale amministrazione di centro destra a Pisa.

Un grande incontro – come scrive sulla sua Pagina Facebook l’Onorevole Edoardo Ziello – con la cittadinanza al fine di illustrare le principali azioni di governo cittadino che sono state intraprese in questi mesi: dalla sicurezza al sociale, fino alla rigenerazione urbana.

Nell’occasione sarà presente il Sindaco Michele Conti, che illustrerà i prossimi lavori pubblici, richiesti dalla Lega, che verranno eseguiti sulle periferie e sul litorale a partire dal prossimo anno.

“Parlerò anch’ io, continua Ziello – insieme al nostro Commissario Regionale, Susanna Ceccardi e agli Assessori della Lega di Pisa.

L’on. Ziello invita così la cittadinanza ad essere presente: “Un evento a cui non potete mancare sia per vedere quanto è stato fatto di buono in questi pochi mesi, che per dare un colpo al cuore a chi vorrebbe ridurre Pisa ad una discarica”.