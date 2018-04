Sabato e domenica Pontedera capitale del tiro a segno ad aria compressa

PONTEDERA – Sabato 28 e domenica 29 Aprile, il Tiro a Segno Nazionale di Pontedera sarà la sede della finale del 3° Campionato italiano BRAC, una sigla che vuol dire “Bench Rest Aria Compressa”.

Bench Rest è una particolare specialità di tiro a segno con carabine di altissima precisione, di calibri medio/piccoli, su bersagli posti a distanze di 100,200,300 m negli ultimi anni, con l’avvento del calibro 22LR, il tiro di precisione lo ha coinvolto su distanze tra i 50 e i 100 m. Il movimento BRAC lo ha portato a 25metri, introducendo tante categorie che non necessitano di porto d’armi, il proiettile è il classico pallino di piombo di mezzo grammo, ed il bersaglio posto a 25metri è di soli 2 millimetri Il bench rest permette al tiratore di tirare fuori il meglio dalla sua attrezzatura, dalla sua customizzazione e dalla sua capacita di interpretare la gara, nel BRAC la valutazione del vento, e delle condizioni ambientali sono fondamentali, aspetti spesso trascurabili nelle discipline a fuoco.

I tiratori esperti sintetizzano in: “Se hai sparato appoggiando il fucile su un sacchetto di sabbia sopra un banco, allora hai sparato di bench rest!”

Da Ottobre 2017, dalla Sicilia al Friuli le varie associazioni sportive si sono cimentate in 6 Sessioni di qualificazione, nelle 7 categorie del campionato, e venerdì invaderanno la capitale della valdera, e foreranno tanti “cartoncini”, nessun “guerriero” ma tanti maniaci della precisione, 50 colpi per stilare le classifiche. La Toscana da sempre al Top in questa disciplina dovrà difendere un 2, Titoli, Alessandro Matteoli del TSN Pontedera campione Sporter Brac 2017 e Marco Pagnini del TSN Pistoia, Campione Unlimited A 2017. Si ricorda che l’accesso del pubblico per assistere alle gare e libero e gratuito.

Questi i Finalisti di Sabato 28

Categoria: Sporter Brac (armi depotenziate, limite 6,5x ingrandimenti, semplice appoggio anteriore)

BELLONI GIUSEPPE

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BOMBARDIERI GIORGIO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BOVE DAVIDE

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

CUSATI GIAMPAOLO

INDIPENDENTE

LAZIO

DIPINTO DONATO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

LECCI SILVIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

MATTEOLI ALESSANDRO

TSN PONTEDERA

TOSCANA

MINOIA MARCO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

PIERETTI WALTER

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

POGGIANTI RICCARDO

TSN CASCINA

TOSCANA

ROVEDA GIANLUCA

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

VILLA PAOLO

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

Categoria: Unlimited A (armi depotenziate, ingrandimenti liberi)

BOMBARDIERI SERGIO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

CIANI VLADIMIRO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

COLOSIO GIUSEPPE

BRESCIASHOOT

LOMBARDIA

CORRADINI RAMIRO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

DELOGU FRANCESCA

BRESCIASHOOT

LOMBARDIA

EMILIO SANGREGORIO

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

MAGI CLARA

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

MERAVIGLIA RICCARDO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

MINOIA MARCO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

PAGNINI MARCO

TSN PISTOIA

TOSCANA

PIERETTI WALTER

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

TEDESCO GIUSEPPE

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

VITALI MIRKO

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

Categoria: Springer (le classiche carabine a molla con caricamento manuale)

BARGONI DANIELE

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

BONETTI MAURIZIO

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

CATTANEO YURI

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

CORRADINI MARZIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

CORRADINI RAMIRO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

DI SALVO SALVATORE

CATANIA AIR BENCH REST

SICILIA

DIPINTO DONATO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

FAZIO GIUSEPPE

CATANIA AIR BENCH REST

SICILIA

LECCI SILVIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIPPOLIS SAVERIO

ACR – ARIA COMPRESSA ROMA

LAZIO

MINCIO PINO

BRAC ITALIA ROMA

LAZIO

RUGGIERI ANDREA

CATANIA AIR BENCH REST

SICILIA

SCROFANI FRANCESCO

CATANIA AIR BENCH REST

SICILIA

Categoria: Super Springer (le vecchie Carabine Olimpiche C10 a Molla)

BOMBARDIERI SERGIO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BOTTANI LUIGI

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

GONELLA MARCO

BRAC ITALIA ROMA

LAZIO

GUERRA UMBERTO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

LECCI SILVIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

MINCIO PINO

BRAC ITALIA ROMA

LAZIO

MINOIA MARCO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

PIERETTI WALTER

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

RUGGIERI ANDREA

CATANIA AIR BENCH REST

LOMBARDIA

Categoria: Diottra (mire libere, senza ingrandimenti, semplice appoggio frontale)

BARGONI DANIELE

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

BELLONI GIUSEPPE

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BOMBARDIERI SERGIO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BOVE DAVIDE

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

CALAMAI FABRIZIO

TSN CASCINA

TOSCANA

CAMATTI RICCARDO

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

CECCARDI ANDREA

TSN CASCINA

TOSCANA

LECCI SILVIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

MATTEOLI ALESSANDRO

TSN PONTEDERA

TOSCANA

PELLEGRIN LORENZO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

PIERETTI WALTER

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

ROVEDA GIANLUCA

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

ANICHINI MATTEO

FIRENZE BR SHOOTER TEAM

TOSCANA

Questi i Finalisti di Domenica 29

Categoria Internazionale: Unlimited B (Armi con potenza fino a 16J – Ottica a ingrandimenti liberi)

BEVILACQUA LUCIANO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

BOMBARDIERI SERGIO

DA – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

BONCOMPAGNI ALDO

UMBRIA FIELD TARGET

UMBRIA

BRAMBILLA ELIO

BRESCIASHOOT

LOMBARDIA

GARBANI FRANCO

TAURINIA SHOOTING TEAM

PIEMONTE

GIRALDI TIZIANO

TSN PISTOIA

TOSCANA

LECCI SILVIO

ASD F.T. FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

PAGNINI MARCO

TSN PISTOIA

TOSCANA

PALUMBO GIOVANNI

TAURINIA SHOOTING TEAM

PIEMONTE

PIERETTI WALTER

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

RICCI MACCARINI GIOVANNI

TSN LUGO DI ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

SIRNA ANTONIO

TSN PONTEDERA

TOSCANA

ANICHINI MATTEO

FIRENZE BR SHOOTER TEAM

TOSCANA

Si svolgerà anche una competizione promozionale a Squadre “Coppa dell’Amicizia”

SQUADRA

REGIONE

Tiratore PCP DEPO

Tiratore SPRINGER

ACR – ARIA COMPRESSA ROMA

LAZIO

RABBITO LEONARDO

VARRONI DANIELE

AIRSHOOTING DESIO

LOMBARDIA

VILLA PAOLO

GHEZZI MARCO

ASD F.T. FRIULI VG

FRIULI VENEZIA GIULIA

CORRADINI MARZIO

PELLEGRIN LORENZO

BRAC ITALIA ROMA

LAZIO

MELE FRANCESCO

PANTO’ FAUSTO

CATANIA AIR BENCH REST

SICILIA

MIRABELLA SALVATORE

CURCURUTO GIUSEPPE

DAC – DESIO ARIA COMPRESSA

LOMBARDIA

COMANDI CLAUDIA

BOMBARDIERI GIORGIO

L’organizzazione è affidata dalla ASD BRAC ITALIA di Roma, sotto l’egida di CONI e Libertas. Hanno coordinato il campionato, Giampaolo Cusati, Davide Bove e Marco Gonella.

Tra i finalisti tiratori titolati in campo internazionale come: Giovanni Ricci Maccarini e Marco Pagnini, e Campioni Italiani Uits in carica come: Water Pieretti, Alessandro Matteoli, Palumbo Giovanni.

Il tiro ad aria compressa, è in rapida espansione in tutta italia, molte sono le donne che gareggiano e battono spesso gli uomini, per questo non esiste la categoria femminile, ma si gareggia tutti insieme, 500 pallini da tiro costano dai 5 ai 10€, permettendo a tutti di allenarsi senza remore con costi contenuti e minimo inquinamento acustico, molti tiratori hanno rinunciato a costose discipline a fuoco per cimentarsi con l’aria “complessa” e dominare le strane parabole che un getto d’aria imprime ad un “pellet”.

Per due giorni il Tiro a Segno Pontedera, il cui presidente è il 19 volte campione Italiano Alberto Sevieri sarà l’ombelico del mondo del tiro ad aria compressa, alcune carabine in gara saranno degli autentici capolavori artigianali, con personalizzazioni estreme.