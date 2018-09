Sabato gran finale con i fuochi d’artificio a Marina di Pisa. Le parole di Pesciatini

PISA – Dopo il successo dei concerti in piazza Gorgona, con la partecipazione di grandi nomi della musica italiana ed internazionale e dopo oltre due mesi e mezzo di eventi tra Marina, Tirrenia e Calambrone, torna il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio sul lungomare di Marina di Pisa, sabato 15 settembre alle 23. Un emozionante spettacolo di luci e colori che coloreranno il cielo per riflettersi sul mare, dando vita a momenti di grande suggestione, per chiudere in bellezza l’estate 2018 di Marenia.

“Desidero invitare tutti a partecipare al gran finale di Marenia – dichiara l’assessore Paolo Pesciatini – per godersi lo spettacolo suggestivo dei fuochi d’artificio che illumineranno il lungomare di Marina. Una chiusura in bellezza della stagione estiva, a cui il nostro litorale aggiunge ancora un’altra bellezza: Martina Iacomelli, la concorrente a Miss Italia, che viene proprio da Marina di Pisa, è tra le 30 finaliste del concorso di bellezza, dopo aver già vinto la prestigiosa fascia di Miss Cinema, già indossata da straordinarie attrici che hanno fatto la grandezza del nostro cinema. Una storia, quella del cinema italiano, che affonda le radici proprio a Tirrenia, parte fondamentale della nostra offerta turistica.

“A nome di tutta la città – prosegue Pesciatini – vogliamo esprimere la soddisfazione per il risultato già raggiunto da Martina e invitiamo tutti i pisani a fare il tifo per lei, lunedì 17 settembre per la serata finale di Miss Italia”.