Sabato il primo corso del Carnevale Estivo a Marina di Pisa

PISA – Adesso è davvero tutto pronto per il debutto del Carnavale estivo di Marina.

Nessuna incognita meteo, dopo l’annullamento della scorsa settimana, quindi l’appuntamento è per le 20.45 al Porto dove avverrà la cerimonia di inaugurazione. Poi la partenza della sfilata che percorrerà via Maiorca ed il lungomare fino a piazza Gorgona in entrambi i sensi.

Ad aprire la parata sarà la banda La Libecciata e poi le auto della concessionaria Ford BluBay di Ospedaletto. Molte le novità per questa edizione, a cominciare dal direttore artistico.

Cinque carri su sei (uno come vuole ormai la tradizione è realizzato completamente dalla magistratura del Gioco del Ponte dei Delfini) hanno infatti la firma di Luca Bertozzi astro nascente del carnevale viareggino pronto ormai al grande salto nelle realizzazione dei carri di prima categoria.

Questi i carri di questa edizione: Gruppo Ccn Marina di Pisa e Palp “Marina l’infinito e il nulla – La storia infinita”, Gruppo Bagno La Riva “L’idrovolante più pazzo del mondo”, Gruppo Bagno Impero “Impero Marvel”, Gruppo Bagno Gorgona- Barrino- Circolo Tennis- Oratorio Santa Maria Ausiliatrice “Aria di primavera”, Gruppo Amarindance e Big Fish “Mary Poppins – In tutto ciò che devi far il lato bello puoi trovar” e-Gruppo Magistratura Delfini “Sassiny”. Questi invece i tre gruppi a piedi: Asd Skating Academy Pisa “Coco”, Tabaccheria Sagliocco-Freschi “Spaghetti allo scoglio”, Eppur si muove – Aism- Unitalsi – Gruppo Supporter “Insiemesipuò”.

Altra novità assoluta il debutto dell’inno ufficiale della manifestazione dal titolo “Delfini” scritto da Gianluca Domenici, altro mostro sacro del carnevale di Viareggio per il quale ha realizzato musiche rimaste nella storia. Come detto saranno sei i carri in gara per la vittoria finale decretata da una giuria tecnica presieduta da Federica Lucchesi, due volte vincitrice assoluta del carnevale di Viareggio.

I corsi sfileranno dal Porto fino al lungomare che verrà percorso da piazza Baleari a piazza Sardegna e ritorno. Per facilitare l’accesso il Comune di Pisa ha concesso la gratuità della linea bus della tratta Pisa-Marina a partire dalla prima corsa in direzione litorale delle 20.05. Per il ritorno l’ultima corsa è prevista alle 00.17 da Marina. Infine i portatori di handicap avranno a disposizione una pedana in piazza Gorgona per assistere alla sfilata. Martedì 6 agosto poi il secondo corso, con partenza questa volta da piazza Sardegna per concludersi poi al Porto dove si svolgerà la serata di premiazione in collaborazione con Radio Bruno. Il carnevale estivo di Marina di Pisa è realizzato da Confesercenti Toscana Nord, Centro commerciale naturale di Marina e Assohotel Pisa, con la compartecipazione di Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa ed il contributo e patrocinio di Comune di Pisa e Regione Toscana. Sponsor: BluBay Ford, Agenzia Unipol ABC, subagenzia c/o sede Confesercenti, Via Ponte a Piglieri 8, Banca di Pescia e Cascina – Filiale di Marina di Pisa, Corpo Guardie di Città, Agenzia Erili Viaggi, Anita Osteria, Ristornate Il Fantasma dell’Opera, Tabaccheria Marco Sagliocco. Supporto tecnico e logistico di Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, Pubblica Assistenza S.R. di Pisa, Pubblica Assistenza Calcinaia, Ema Antincendi, Porto di Pisa, Agriturismo Lago Le Tamerici, Treno Pisa Tour. Associazione Falco, Viola Ferramenta. Con la collaborazione di Giacomo Lazzeri – fotografo, Bagno Gorgona, Bagno Impero, Bagno La Riva, Bagno Vittoria di Marina di Pisa, Camping Internazionale, Campeggio La Pineta, Circolo ACLI Don Bosco, Magistratura dei Delfini, AmarinDance, Circolo di Tennis Marina di Pisa, Il Barrino, Oratorio Santa Maria Ausiliatrice, Sport for children, A.G.B.A.L.T. e I Sogni di Jo. Menzione speciale per distaccamento per il litorale della Polizia Municipale del Comune di Pisa e il distaccamento litorale dell’Arma dei carabinieri.