Sabato si torna all’Arena. Il Pisa pensa già al Pordenone

PISA– Dopo il successo con l’Ascoli, primo della stagione tra le mura amiche, il Pisa Sporting Club è tornato subito ad allenarsi nel pomeriggio di mercoledì per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato.

L’appuntamento, valido per l’undicesima giornata del campionato cadetto, è fissato per sabato 12 dicembre alle ore 14 quando all’Arena Garibaldi arriverà il Pordenone di mister Attilio Tesser.

Una sfida che i nerazzurri dovranno preparare in un tempo molto ristretto dividendosi come sempre tra il Centro Sportivo di San Piero a Grado e l’Arena Garibaldi e sempre in sedute pomeridiane fino alla rifinitura pre gara di venerdì.

La foto sopra di Fabio Fagiolini è tratta da www.pisachannel.tv