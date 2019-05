Sagra della Fragola, è partita con il botto la 42esima edizione in Sant’Andrea in Pescaiola. Le foto

PISA – Inizia con il botto la 42esima edizione della Sagra della Fragola in località Sant’Andrea in Pescaiola nel comune di San Giuliano Terme, evento organizzato dal Circolo CICA di Sant’Andrea in Pescaiola con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

di Antonio Tognoli

Dopo il rinvio del 18 maggio scorso causa maltempo oltre mille persone nella serata di sabato 25 maggio hanno invaso lo spazio dedicato ormai da anni alla storica sagra del paese di S. Andrea.

“L’evento nasce nel 1978 come semplice festa paesana, quando venivano servite solo fragole. Abbiamo deciso di fare una sagra della Fragola perché in Sant’Andrea c’erano molte fragole – afferma Bruno Marconato uno dei primi fondatori della Sagra con il Vicepresidente Paolo Di Pede. Nel tempo però si è evoluta in una vera a propria sagra, dove è possibile gustare varie specialità locali. Anche le strutture hanno avuto un’evoluzione nel corso del tempo, organizzandosi sempre di più per gestire l’aumento della portata della manifestazione”.

“Il menù prevede vari piatti tipici della zona, tra i quali ricordiamo pappardelle al cinghiale, zuppa contadina, vari tipi di carne alla brace, arrosto, patate e polenta fritta. A conclusione del pasto o in qualsiasi momento lo si preferisca, c’è ovviamente la possibilità di gustare fragole prodotte dalla campagna locale in varie ricette: con limone, con gelato, con liquore, con panna o anche con cioccolato”, afferma Pasquale Di Pede presidente della Sagra della Fragola.

All’interno della Sagra gli immancabili stand gastronomici che resteranno aperti tutte le sere dalle 19.30 alle 22.30. Il programma prevede anche gonfiabili e animazioni per bambini tutti i giorni dalle ore 17.

La sera il divertimento prosegue con la musica dalle ore 21 con i vari Dj tra cui Andrea Andreotti.

Prossimi appuntamenti con la Sagra della Fragola in Sant’Andrea in Pescaiola domenica 26 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno.

Nella foto sopra lo Staff della Sagra della Fragola