Saint-Gobain Glass con gli studenti dell’ITI Da Vinci-Fascetti per la Giornata Mondiale Salute e Sicurezza sul Lavoro

PISA – Saint-Gobain Glass è da sempre particolarmente attenta e sensibile alle problematiche legate alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro. Ciò è valido più che mai nel momento attuale, in cui occorre far fronte con grande determinazione alla minaccia rappresentata dal Covid 19.

E proprio Saint-Gobain Glass – insieme a Sofidel – è stata chiamata dall’ISS-Istituto Italiano Sicurezza ad offrire una testimonianza matrtedì 28 aprile – in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro – agli studenti dell’ITI Da Vinci-Fascetti di Pisa. Sarà una sessione in videoconferenza, con l’obiettivo di spiegare ai ragazzi l’impatto del Coronavirus sui processi aziendali e le contromisure intraprese dall’azienda per garantire la continuità dell’attività produttiva.

Interverrà Luisa Tironi, Addetto Servizio Prevenzione e Protezione di Saint-Gobain Glass.

Proprio due mesi fa Saint-Gobain ha conseguito, per il settimo anno consecutivo, la certificazione Top Employer 2020 in Italia, che la colloca in testa alla classifica per l’eccellenza delle condizioni di lavoro riservate ai propri dipendenti e la rende una delle migliori aziende per cui lavorare. Come gruppo industriale, le questioni di salute e sicurezza sul lavoro occupano una posizione prioritaria in termini di risorse umane. Top Employers Institute dal 1991 certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR: il fulcro della procedura è la partecipazione a un severo processo di analisi delle pratiche adottate in ambito Risorse Umane – “HR Best Practices Survey” – e la verifica attraverso rigorose procedure di audit del raggiungimento degli alti standard richiesti. Ad esito di questo processo Saint-Gobain in Italia è stata certificata come parte del selezionato gruppo di aziende certificate Top Employer per il 2020.

Protagonista nel settore del vetro piano, Saint-Gobain Glass – presente a Pisa da oltre 130 anni – è impegnate nella produzione e distribuzione ai massimi livelli di qualità e nella ricerca di tecnologie e applicazioni innovative per il comfort dell’abitare, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale. In tutto il mondo, i vetri prodotti da Saint-Gobain rendono possibili le più alte espressioni dell’architettura e dell’arte del costruire.