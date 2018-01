Sainz Maza: “Avanti così, il punto va bene”

VITERBO – Al termine della gara del “Rocchi”, terminata a reti bianche, il primo a presentarsi nella sala stampa dello stadio laziale per commentare il pareggio fra Viterbese e Pisa è Miguel Angel Sainz Maza.

di Maurizio Ficeli

“Il mister mi ha chiesto di dare il massimo e direi che è andata abbastanza bene – dice il giocatore spagnolo –

Iannarilli è stato bravo a deviare la mia conclusione, peccato perché poteva finire in maniera diversa, ma abbiamo fatto una bella prestazione. Qui a Pisa mi sono trovato bene dal primo giorno e sono pronto a dare il massimo e fare ciò che il mister mi chiede. In due partite abbiamo tolto due punti al Livorno pensiamo partita per partita ed andiamo avanti”.