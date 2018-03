Sale di Volterra: merita una promozione. Le parole del Sindaco Buselli

Volterra – Un bene da tutelare, un bene da valorizzare. E’ il sale di Volterra, la nota città etrusca in provincia di Pisa, che il Sindaco vorrebbe far rivalutare.

«Il Sale di Volterra merita una promozione ed una commercializzazione a livello internazionale». Commenta così il sindaco Marco Buselli la realizzazione degli involucri dei pacchetti di sale creati dai ragazzi della scuola d’arte di Volterra portati ad una fiera in Giappone dalla Locatelli Saline di Volterra. «Fa enorme piacere che questo avvenga attraverso idee grafiche che vengono dai ragazzi del nostro Liceo Artistico – aggiunge il primo cittadino – . Intanto il pacchetto del Sale di Volterra finalmente fa parte anche della rete di commercializzazione locale della Filiera Corta Agroalimentare del Volterrano, con sede in San Lino, dove ancora non era approdato. Il paniere dei nostri prodotti locali autentici si fa quindi ancora più ricco. Con l’assessorato alle attività produttive faccio appello ai commercianti, anche in funzione dei mesi che vedranno l’arrivo della gran parte dei visitatori a Volterra, a non abusare del termine “prodotto tipico”, riservandolo a quelli che sono realmente prodotti provenienti dal nostro territorio. Il rischio, altrimenti, è la corsa al ribasso, oltre a quello di far subire ai nostri prodotti di qualità, il danno che siamo riusciti a far subire qualche decennio fa all’alabastro»