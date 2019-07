Salta il Festival della Robotica, Nardini (PD): “La Giunta Conti è una tragica parentesi che è necessario chiudere”

PISA – “L’immobile insipienza della Giunta Conti continua a impoverire Pisa drammaticamente. Questa volta ad essere sacrificato sull’altare del non-governo della città è il Festival della robotica, un evento di straordinario livello che, in sole due edizioni, è già diventato un riconosciutissimo punto di riferimento del settore”, afferma la Consigliera PD Alessandra Nardini.

“L’edizione 2019 non ci sarà, perché il Comune di Pisa non ha ancora assunto iniziative e decisioni in tal senso, una mancanza di interesse che ha compromesso l’iniziativa. Stiamo parlando di un evento che, al di là del prestigio scientifico e culturale, porta a Pisa oltre 15 mila presenze in una settimana e attorno al quale si è formato un giovane e qualificato team organizzativo, coordinato dal Prof. Mosca, che rischiamo di perdere.

Quanto male dovrà ancora fare questa Giunta alla città prima di prendere atto, finalmente, che è necessario interrompere questa tragica parentesi per riconsegnare Pisa al ruolo che merita?”.