Salta la serata con Ronn Moss ad Eliopoli. Il 7 agosto c’è Lory Del Santo a Calambrone

CALAMBRONE – L’attore RONN MOSS non potrà partecipare alla serata del Talk show di Venerdi 7 agosto Eliopoli Summer.

Il “Ridge di Beautiful” è impegnato a girare un film in Puglia e per ritardi dovuto all’organizzazione non potrà essere presente a Calambrone.

La serata del 7 agosto è comunque confermata e salirà sul palco di Piazza Antonio Madonna la show girl, attrice e opinionista LORY DEL SANTO.



“Ci scusiamo a nostra volta di questo cambio di programma non voluto dalla nostra organizzazione e auguriamo a tutti quanti comunque una estate finalmente piu serena e leggera nella quale, se volete, potrete sempre trovare a calambrone un motivo per uscire, divertirvi e stare bene“, si legge in una nota dell’organizzazione.