Salumeria online: un successo annunciato

PISA – Le abitudini alimentari degli italiani stanno cambiando. L’interesse verso i prodotti di qualità ha registrato il segno più e questo nonostante le difficoltà economiche che il paese sta attraversando. Si è capito che mangiare meno ma mangiare bene porta un beneficio alla persona.

A questo si è aggiunta la ricerca del prodotto a km zero, o vero. Le

lavorazioni artigianali hanno quindi trovato nuovo spazio nel mercato. Ma il cambiamento è avvenuto anche sul modo di acquisto. Il lock down ha cambiato le abitudini di acquisto di molte persone. Ne è un esempio la salumeria online.

La vendita di salumi on line di alta qualità ha subito

una crescita esponenziale. È il caso di un salumificio nella costa toscana. Se durante i mesi di chiusura il salumificio Triglia di Gombitelli ha lavorato a pieno ritmo lo deve a due fattori. Il primo è la grande qualità del prodotto, il secondo l’aver sempre creduto nel futuro della vendita della salumeria online.



La qualità di Gombitelli è nota in tutta la Toscana e anche oltre oceano. La posizione geografica tra le Alpi Apuane e il mar Tirreno permette una stagionatura perfetta che regala intensità alle carni. Il maiale è allevato da sempre in questo territorio boscoso non adatto al pascolo dei bovini. E l’isolamento dato dalla mancanza in passato di facili vie di comunicazione ha portato la tradizione a radicarsi profondamente. L’affumicatura di alcuni prodotti, fatta seguendo il metodo naturale insegnato dai nonni,

come la creazione di preparazioni tipiche come la Mortadella di Gombitelli (in realtà un superbo salame) hanno reso il salumificio Triglia il fiore all’occhiello della Toscana.

Anche altre preparazioni come Il manzo di Pozza, un particolare pezzo di manzo messo in salamoia, o i formaggi scelti tra le migliori produzioni toscane fanno di Gombitelli la migliore salumeria online presente sul mercato della Toscana. Un incremento delle vendite si era già registrato anche con i pacchi regalo preparati per ogni occasione. La salumeria online infatti può andare incontro anche alle esigenze di recapito di doni. Cosa che Il salumificio Triglia ha capito prima di altri immettendosi sul mercato prima di altri. Il genio della costa toscana colpisce ancora.