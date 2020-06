Saluto riuscito di fine anno delle scuole primarie di Calcinaia e Fornacette al “Piero Masoni”

FORNACETTE – Bellissima mattinata quella di sabato 20 giugno negli impianti sportivi del “Piero Masoni” di Fornacette che ha accolto il saluto di fine anno delle classi quinte di Calcinaia e Fornacette dove è andato in scena il primo dei tre eventi organizzati per onorare il fine percorso scolastico dei ragazzi in collaborazione con il Comune di Calcinaia denominato “Il Saluto…Un Grande Passo”.

di Antonio Tognoli

I genitori presenti sulle tribune del Piero Masoni

Il tutto si è svolto nella massima sicurezza grazie anche alla presenza di molti volontari al Comitato Genitori Agisco, Auser, Pro Assistenza di Calcinaia, Pubblica Assistenza e Misericordia di Fornacette, fondamentali per contingentare l’unico ingresso dotato di Termo-scanner da cui tutti dovevano passare per fare il loro ingresso all’interno del centro sportivo con tanto di mascherina. I ragazzi hanno fatto il loro ingresso in campo alle ore 10.25 sulle note della mitica canzone dei Queen “We are the Champions”, dimostrando un educazione e un senso civico talvolta superiore anche agli adulti. Ad uno ad uno sono stati premiati tutti con il diploma consegnato dai dirigenti scolastici. Nel mezzo alcune esibizioni con una canzone di Alladin e con i bambini che all’ultimo suono della campanella trasferita per un giorno al “Piero Masoni” hanno abbandonato il campo fra gli applausi dei genitori e del pubblico presente.

L’Amministrazione Comunale al Piero Masoni

“Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri mister, direttori, dirigenti e addetti al ballo della Fc Fornacette e un grosso “GRAZIE” alle associazioni del territorio ai volontari che hanno presenziato per darci una grossa mano nell’organizzazione – afferma Luca Baldi presidente dell’Fc Fornacette Casarosa – non era affatto facile accogliere oltre cento bambini con le norme anti-contagio in essere, ma siamo riusciti a svolgere tutto in piena sicurezza. Un ringraziamento va al comitato Genitori, alle maestre, all’amministrazione comunale di Calcinaia che ci ha supportato in tutto, grazie al Sindaco per essere venuto al campo, non è da tutti, grazie a Silvana Isolani che ha portato bellissime iniziative per i nostri ragazzi, ma sopratutto il grazie più importante va a tutti i genitori e ai bambini che sono stati presenti”.

Il presidente dell’Fc Fornacette Luca Baldi

Non poteva mancare al “Piero Masoni” il Sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi accompagnato dal vice-sindaco Flavio Tani: “Ringrazio il Fornacette Casarosa per l’ospitalità e le maestre che per colpa di questa pandemia in questo anno scolastico hanno dovuto riscoprirsi a distanza facendo come del resto i ragazzi molti sacrifici. Grazie a tutti”.

“Un grazie al Comitato Genitori che insieme all’Fc Fornacette ha reso possibile questo momento senza di loro non avremo potuto far niente – ha detto Elisa Morelli assessore con delega all’istruzione, turismo e cultura del Comune di Calcinaia – Grazie all’istituto e al preside Luigi Fittipaldi che non era presente ma che lo sarà nei prossimi due eventi che organizzeremo al campo di Fornacette e la vicepreside Letizia Azzerini che invece ha presenziato a questo appuntamento”.

La vicepreside Letizia Azzurrini e la maestra Patrizia Fusi

“Volevo ringraziarvi per questi cinque anni passati insieme” – ha detto l’insegnante Patrizia Fusi che ha proseguito con una frase dedicata agli studenti; “Inizia a fare ciò che è necessario, poi a fare ciò che è possibile e all’improvviso scoprirai sorprendentemente di fare l’impossibile. Io vi auguro il meglio a tutti quanti e di continuare il vostro viaggio nella vostra crescita”.

I NOMI DEI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CALCINAIA E FORNACETTE

5 A FORNACETTE: Anastasia Arrighi, Ylias Azizi, Gabriele Bertolini, Mila Cagiano, Anna Colombi, Xavier Corbizi, Noemi Crocetti, Matteo Del Moro, Cristian Ferrucci, Aurora Flammia, Nikolas Fornaciari, Nicola Franchi, Emiliano Giari, Alessia Gini, Rossana Grappa, Critian Iervolino, Matteo Leone, Marta Perrino, Diego Pieroni, Zoe Zappala.

5 B FORNACETTE: Sofia Di Donato, Vittorio De Martino, Daniel Genua, Benedetta Panichi, Jacopo Gambicorti, Elia Del Sarto, Diego Gentile, Martina Acconci, Annalisa Passetti, Francesca Iavolato, Mattia Vacca, Mattia Liuzzi, Lorenzo Pizzo, Niccolò Pizzo, Federico Celonzi, Tommaso Burchi, Rebecca Froli, Federico Pascoli, Camilla Filippi, Francesco Guerra, Michele Pieroni.

5 A CALCINAIA, Aurora Paoli, Noemi De Mastro, Alice Micheli, Silvia Cipolli, Martina Pieroni, Gabriele Esposito, Sara Taccola, Michele Mintrone, Greta Minichilli, Andrea Ricci, Francesco Simeone, Diego Antonelli, Amaris Rado, Gianluca Colucci, Sara Consani, Federico Mauti, Anna Fiaschi, Gessica Ji, Khadija Qorchi, Chiguer Yousra, Souare Mariem, Jin Lian Wei.

5 B CALCINAIA. Matilde Benelli, Valerio Bigiotti, Gaia Cioni, Francesco Maria De Lucia, Elena Maggi, Greta Montagnani, Viola Montagnani, Francesco Piccolo, Giulia Riccomi, Eva Sclafani, Gianmarco Tosi.

5 C CALCINAIA: Giorgio Benedetti, Edoardo Betcu, Surya Bulleri, Giulia D’Agostino, Desire Di Marco, Lucia Falaschi, Livia Gori, Lorenzo Leoncini, Leonardo Malloggi, Greta Mattonai, Morena Mazzelli, Sara Natale, Nicolas Orsucci, Mattia Riccetti, Viola Rossi, Daniel Talnikov, Flavio Tartamella, Francesco Vitolo, Martina Volpe, Emanuele Volpi.