Salvini sceglie la squadra della Lega. Tanti pisani in corsa per la Regione

PISA – Dal palco di San Vincenzo il leader della Lega Matteo Salvini ha snocciolato i “Magnifici Otto” candidati a consiglieri regionali. Poche le novità rispetto ai nomi che erano trapelati nelle ore scorse.

Diverse scelte arrivano dal comparto medico dove si giocherà una bella fetta di partita elettorale per conquistare la Regione. Il “Capitano” ha scelto alla fine quattro uomini e quattro donne nella lista dove figurano alcuni “pisani eccellenti” in lizza per un “posto al sole” in Regione.

Favorita come capolista della Lega, da contrapporre ad Alessandra Nardini (Pd) potrebbe essere Gianna Gambaccini medico ed attuale assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, nonché Presidente della Società della Salute Zona Pisana.

Fra gli otto prescelti ci sono Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega ed esperto in tema di sicurezza, Ilaria Boggi, consigliere comunale a San Giuliano Terme e figlia di Ugo Boggi luminare di chirurgia, Elena Meini, per quattro anni Presidente del Consiglio Comunale a Cascina e Beatrice Calvetti Consigliere Comunale per la Lega nel Comune di San Miniato, Antonio Tecce Consigliere Comunale a Ponsacco, Giovanni Frullano, avvocato, commissario comunale per il Carroccio a San Giuliano Terme e Gabriele Gabbriellini, ambulante nonché segretario provinciale della Lega.