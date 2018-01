PISA – Fiocco rosa in casa di Samir ed Efenanj Ujkani ex portiere nerazzurro ora in forza alla Cremonese è diventato padre di una bella bambina nata il 3 gennaio nel reparto di maternità dell’Ospedale di Cremona, di nome Ilayda.

A Samir ed alla sua consorte Efnanj giungano gli auguri più sinceri di tutta la redazione di Pisanews.net e di tutti i tifosi pisani per questo lieto evento.

Maurizio Ficeli

Foto tratta dal profilo Facebook del calciatore