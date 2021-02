Samuele Birindelli: “Contento per il mio gol, dispiace essere stati rimontati ma è un buon punto che ci teniamo stretto”

PISA – Con una sua perentoria discesa Samuele Birindelli aveva momentaneamennte portato in vantaggio il Pisa nel derby contro l’Empoli. L’esterno nerazzurro che sta attraversando un grande momento di forma ha realizzato contro gli azzurri la sua seconda rete stagionale dopo quella vittoriosa contro l’Ascoli.

di Maurizio Ficeli



“Mi è parso di tornare indietro nel tempo, perché giocare da esterno alto mi è capitato in passato nelle giovanili del Pisa. Sulla mia rete, quando sono arrivato in area non ci ho pensato due volte a tirare a rete ed è andata bene e poi visto che quest’anno non c’era il derby con il Livorno, ho pensato di fare gol con l’Empoli e tra l’altro in casa mia questa era una gara sentita visto che mio padre Alessandro ha giocato nell’Empoli. Comunque riguardo al trittico della gare affrontate il bilancio è positivo. Con l’ Empoli siamo stati bravi e francamente dispiace essere stati rimontato, ma mi era dispiaciuto di più contro la Salernitana, però questo di stasera è un buon punto che ci teniamo ben stretto. Si avremmo potuto avere più punti, comunque non dobbiamo mollare perché le prossime gare saranno altrettanto difficili, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo“.