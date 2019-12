PISA – Una gioia amara per Samuele Birindelli il primo gol in serie B, in una giornata negativa per il Pisa battuto 3-1 dal Cosenza del suo ex mister Piero Braglia.

“Il gol è stata una gioia amara, rovinata dalla sconfitta e dall’ammonizione che mi farà saltare la partita di Ascoli. Non ci aspettavamo un Cosenza così. Il gol ci aveva dato fiducia,