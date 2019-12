Samuele Birindelli: “Stiamo migliorando. Ringrazio tutti per essermi stati vicini”

PISA – Dopo l’espulsione a Livorno ha passato davvero un brutto periodo Samuele Birindelli che ha trovato la forza di reagire. Domenica a Cittadella il cross per la testa di Pinato contro il Pordenone ha dato in là al 2-0 di Marconi.

di Antonio Tognoli

“Il mister chiede sempre di fare prevenzione anche quando difendiamo. Loro hanno fatto la scelta di non giocare alti e forse lo hanno pagato. Siamo riusciti a far male al Pordenone nei primi minuti. Livorno è stato un dispiacere enorme, ma anche dopo le tre giornate di squalifica devo ringraziare mister e i miei compagni perchè non mi hanno mai escluso e mi hanno dato una grossa mano”.