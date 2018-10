Samuele Birindelli: “Vittoria importante, continuiamo così”

PISA – Uno dei migliori in campo contro la Pro Piacenza è stato sicuramente Samuele Birindelli.

Sugli arbitraggi: “Non siamo in serie A e dobbiamo adeguarci ai direttori di gara cercando di capire il metro di giudizio ed evitando di innervosirci, anche quando subiamo decisioni cervellotiche come quelle di questa sera. Mi sto allenando bene, penso che si veda, ovviamente quando gioco sono più contento ma sappiamo benissimo che non sempre possiamo scendere in campo. Stasera avevamo preparato bene la partita è andata bene. Adesso andiamo avanti così”.