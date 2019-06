Il San Frediano trionfa nel torneo del Palio Rionale Vecchianese. Le foto

NODICA – Il San Frediano si aggiudica l’edizione 2019 del torneo del Palio Rionale Vecchianese dopo la lotteria dei calci di rigori con il Vecchianello all’Estero nella serata di sabato 22 giugno al campo sportivo Coronella a Nodica.

Il Vecchianello all’estero però può recriminare per il rigore fallito al 90′ da Boschetti che poteva dare il torneo ai gialloblu. Ed invece poi alla lotteria dei penalty ha avuto la meglio la squadra bianco azzurra.

Sempre ai rigori si chiude anche la sfida terzo e quarto posto. Il Fornace Castello conquista la terza piazza battendo 9-8 ai rigori il Vecchiano Centro.

Ultimo atto del Palio Rionale Vecchianese sarà la cena di fine palio in programma sabato 29 giugno in Piazza Pasolini a Vecchiano. Momenti di allegria musica ed intrattenimento con Enrico. Menù 16 euro per i grandi e 10 euro (pizza e bibita) per i più piccoli. Momenti di spettacolo con l’esibizione della scuola di danza di Nodica Petit Danseuse

1^ Posto San Frediano

2^ Posto Vecchianello all’Estero

3^ Posto Fornace Castello

4^ Posto Vecchiano Centro

Finale 3-4^ Posto Fornace Castello – Vecchiano Centro 0-0 (9-8 dcr)

Finale 1-2^ Posto San Frediano-Vecchianello all’Estero 2-2 (6-5 dcr)

Marcatori San Frediano: Banti e Micheli

Marcatori Vecchianello all’Estero: Lettera e Boschetti che ha sbagliato un rigore al 90’ portando di fatto la partita ai rigori