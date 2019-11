San Giuliano, nuovo alloggio Apes nel Parco dei Pini

SAN GIULIANO TERME – Un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica sarà realizzato nel Parco dei Pini a San Giuliano Terme.

La conferma arriva da Apes, ente che gestisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di tutti i comuni della provincia di Pisa.

L’alloggio popolare all’interno del Parco dei Pini a San Giuliano

Partiranno quindi i lavori di recupero di un ex edificio tecnico nel “Parterre”, cuore del comune termale, come stabilito dalla determinazione firmata da Apes lo scorso 3 settembre.

A fine ottobre è stato firmato anche il contratto e quindi i lavori possono partire.

“Dovendo partire entro quarantacinque giorni dalla firma – afferma l’assessore alla casa del Comune di San Giuliano Terme, Francesco Corucci –, è verosimile che i lavori inizieranno entro la prima metà di dicembre. La tempistica prevista comunicata da Apes è di circa 7 mesi dall’inizio dei lavori, che seguiremo con continuità e attenzione”.

“Lo avevamo detto in campagna elettorale dedicando un’iniziativa esclusivamente a questo tema specifico – sottolinea il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio –. Il recupero del patrimonio edilizio esistente è prioritario per noi, specie se legato alle politiche sociali: in questo caso, un ex edificio tecnico nel Parco dei Pini, centro di San Giuliano Terme, sarà messo a disposizione dell’edilizia residenziale pubblica, dando una risposta concreta a un bisogno che va ascoltato e di cui dobbiamo farci carico”.

“Altre novità relative al Parco dei Pini – conclude il sindaco -: a breve sarà presentato alla cittadinanza il progetto “aperto” per il recupero dell’area, mentre stiamo lavorando all’acquisizione del 50% della Baracchina che ancora appartiene alla Regione: una volta risolto, via al bando per la gestione”.