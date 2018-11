San Giuliano, tecnici di Acque Spa al lavoro per ripristinare la rottura

SAN GIULIANO TERME – In relazione al guasto imprevisto di questa mattina, venerdì 9 novembre, sulla rete idrica nel Comune di San Giuliano Terme, Acque SpA fa sapere che i tecnici hanno individuato il punto in cui si è originata la rottura.

Successivamente, grazie ad alcune manovre sulla rete, è stato possibile ripristinare l’erogazione idrica in gran parte del territorio in precedenza interessato dal disservizio. Le mancanze d’acqua al momento interessano solamente via dei Condotti, mentre nelle altre strade il servizio sta gradualmente ritornando ai normali livelli.

I tecnici stanno procedendo all’intervento di riparazione del guasto. Il ritorno dell’erogazione idrica in via dei Condotti è previsto per le ore 17.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.