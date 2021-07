San Giuliano Terme. Approvata l’installazione delle prime tre strutture Calisthenics

SAN GIULIANO TERME – Approvato il progetto per l’installazione delle prime tre attrezzature calisthenics in aree a verde pubblico.

Le strutture previste sono complete di barre per trazioni, parallele e spalliera. Saranno montate a Pappiana in Via Maria Montessori, a Pontasserchio in Via Aldo Moro e a La Fontina presso l’area denominata “Le Collinette”.

In quest’ultima zona, come già annunciato nei giorni scorsi, è prevista anche la collocazione di giochi per bambini, in modo da creare un Parco Giochi che possa accogliere tutte le fasce d’età.

L’investimento per l’installazione delle tre strutture ammonta a € 26.000,00.

“Con questa iniziativa intendiamo rendere ancora più fruibili le nostre aree pubbliche e dare più spazio a quelle che sono le necessità rappresentate dalla nostra comunità” dichiara Il Sindaco Sergio Di Maio.

“Un passo importante per il nostro Comune” prosegue l’Assessora allo sport Roberta Paolicchi “molte persone ci avevano richiesto strutture per l’esercizio fisico individuale all’aperto. Con questo progetto abbiamo dato ancora più valore alle pratiche sportive, siano esse esercitate in maniera amatoriale o come integrazione ad allenamenti più completi, all’interno delle nostre aree a verde. Lo sport è salute, è stile di vita e avere la possibilità di praticarlo liberamente in varie parti del territorio utilizzando vari metodi di allenamento è importante per tutta la comunità. Il calisthenics è l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi, l’utilizzo di tale pratica era già conosciuta nell’antica Grecia. Soprattutto dopo oltre un anno di restrizioni, la percezione della socialità e del nostro benessere passa anche da uno stile di vita in cui lo sport e l’attività fisica all’aperto contribuiscono a ricostruire rapporti umani, a prevenire ansia e stress e a migliorare l’umore e la percezione di noi stessi”.