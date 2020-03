San Giuliano Terme. Dodici ore senz’acqua in Via dei Condotti

SAN GIULIANO TERME – Un autentica odissea quella di alcuni cittadini di Via Condotti nel comune di San Giuliano Terme, dovuta ad un guasto idrico prontamente segnalato, ripristinato solo in serata intorno alle ore 20.

“La riparazione del guasto in questione però è andato a rilento per tutta la giornata nonostante le continue sollecitazioni fatte dai vari condomini del palazzo – spiega la segnalazione pervenutaci alla nostra redazione – fatte Un grosso disagio, anche in virtù dell’attuale situazione di emergenza che stiamo vivendo come tutti, costretti a restare in casa senza acqua, un bene primario e ricorrere di tanto in tanto al fontanello. Per giunta alcune famiglie sono state ancor di più penalizzate per la presenza all’interno delle abitazioni di persone con disabilità e quindi impossibilitate a muoversi“.