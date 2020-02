San Giuliano Terme. Enel potenzia il sistema elettrico a Pappiana, Pontasserchio e San Martino Ulmiano

PISA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, martedì 11 febbraio,effettuerà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a San Giuliano Terme, con specifico riferimento alle frazioni di Pappiana, San Martino a Ulmiano e Pontasserchio, per la realizzazione di nuove linee di bassa tensione, interrate e senza impatto ambientale, collegate alla cabina denominata “Cavalieri”.

I tecnici di E-Distribuzione hanno già eseguito tutte le operazioni propedeutiche e domani procederanno con la posa dei nuovi cavi ed il potenziamento della cabina elettrica, nonché con l’installazione di due nuovi impianti stradali, ponendo particolare attenzione al decoro urbano, che consentiranno di ridisegnare l’assetto di rete di bassa tensione con una migliore distribuzione dei carichi ed un sistema chiuso ad anello, cosicché in caso di disservizio di un cavo sarà possibile rialimentare le utenze da linee di riserva collegate tra loro, cosiddette “controalimentanti”.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani, martedì 11 febbraio, dalle ore 9:00 alle 13:00 per alcuni civici delle località suddette compresi tra via Cavalieri, via Marx, via Lorca, via Mazzini, via Bianchi, via Curie, via Calcinaia, via Cilea, via Tabbiano, via Corridoni, via Caruso, via De Gasperi, via Lenin, via Di Vittorio e vie limitrofe (gruppi ristretti di utenze per ogni via). Solo per poche utenze di via Mazziani, via Cavalieri, via Lenini e via De Gasperi il “fuori servizio” temporaneo si protrarrà fino alle 16:00.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.