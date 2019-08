SAN GIULIANO TERME – Personale della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 3.30 di giovedì 22 agosto nel comune di San Giuliano Terme in via Martin Luther King per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

Giunti sul posto il conducente era già stato preso in carico dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la vettura.