San Giuliano Terme. Incendio in un appartamento. Una donna in ospedale

SAN GIULIANO TERME – Nella notte fra martedì 11 e mercoledì 12 agosto i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a San Giuliano Terme per incendio in appartamento posto al piano terra di un edificio di due piani di via XX Settembre.

L’opera dei Vigili è valsa a estinguere l’incendio che ha avuto origine dalla cucina.

L’affittuaria dell’appartamento, una donna di 77 anni, è stata affidata alle cure del 118.

Ad incendio estinto, si è provveduto ad interdire l’uso dell’appartamento al piano terra e di alcuni locali del piano superiore a seguito dei danni prodotti dall’incendio e dalla diffusione del fumo. Non risultano per fortuna altri danni a persone.