San Giuliano Terme. La tanto attesa rotatoria all’altezza del centro Le Querciole si farà

SAN GIULIANO TERME – “Lo scorso anno – spiega il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio – il Consiglio comunale adottò la variante urbanistica per la realizzazione della rotatoria e le opere accessorie collegate al Piano particolareggiato. Questo piano prevede la realizzazione di strutture sanitarie private o convenzionate. Di queste strutture, a oggi, sono già state realizzate la farmacia, i servizi sanitari, gli ambulatori e la sala riunioni. Ancora da realizzare le autorimesse, la piscina e i relativi locali accessori, gli studi medici, gli uffici e gli spazi di servizio (compresa l’area chirurgica e zona degenza) e un ospedale di comunità, oltre che un punto ristoro”.

La società Le Querciole ha depositato il progetto definitivo della rotatoria: “Gli accordi convenzionati tra la società e l’amministrazione – prosegue il sindaco – prevedevano inizialmente l’utilizzo della sede stradale esistente con l’inserimento di una rotonda per raccordare i tre rami stradali confluenti e una viabilità secondaria, parallela alla rotonda, per consentire un accesso alle attività attorno all’incrocio. Con la richiesta dall’ampliamento delle funzioni all’interno del comparto, si è proceduto a un nuovo studio e all’analisi dei flussi di traffico, sia attuali che previsti. La nuova proposta prevede l’estensione della strada e dei servizi connessi con l’inserimento di una rotatoria centrale a quattro bracci, uno dei quali destinato agli ingressi alle attività. Per la progettazione definitiva della rotatoria, del diametro di 18 metri e con caratteristiche corrispondenti a un’infrastruttura di carattere urbano, si è ovviamente tenuto conto di quanto stabilito dal Nuovo codice della strada“.

“Si tratta di un’opera importante – conclude Di Maio – progettata in risposta alle richieste dei cittadini. La rotatoria permetterà di migliorare in modo sensibile il sistema di mobilità dell’area, oggi indubbiamente critica, riducendo la velocità di percorrenza e aumentando il livello di sicurezza dell’incrocio in uno snodo cruciale per tutto il territorio. Inoltre, la riduzione dei tempi di attesa contribuirà a ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico. Fare passi avanti sulla sicurezza stradale e sulla mobilità in generale è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione: la nuova rotatoria è un importante passo in questa direzione“.